Новосибирск закупит технику на 50 млн рублей для уборки тротуаров

Власти Новосибирска намерены приобрести девять машин и 11 навесных установок для расчистки тротуаров. Максимальная стоимость контракта составит около 50,8 млн рублей.

По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, закупка будет объявлена в феврале 2022 года. Глава города сообщил о планах по приобретению пяти тракторов с плугом и шеткой, двух комбинированных машин, одного фронтального погрузчика и одного минипогрузчика с комплексом навесного оборудования. Об этом сообщает VN.ru.

В 2021 году власти Новосибирска приобрели 23 дорожные машины стоимостью 103 млн рублей. Город полностью рассчитался за новую технику. Очередные машины необходимо закупить, чтобы существенно увеличить эффективность уборочных работ к следующему сезону, когда в Новосибирске пройдет молодежный чемпионат мира по хоккею.

Власти также напомнили, что в 2022 году в Новосибирск поступит 50 новых пассажирских автобусов.