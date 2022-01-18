В Москве водителей призвали не садиться за руль из-за снегопадов

В Москве водителям порекомендовали отказаться от поездок на личном автомобиле и использовать городской общественный транспорт из-за непогоды.

«В городе много снега, плохая видимость, возможно образование гололедицы. Всё это будет затруднять движение транспорта в течение дня, влияя на скорость передвижения. <…> Просим всех крайне внимательно отнестись к непогоде», — говорится в сообщении в Telegram-канале столичного департамента транспорта 18 января.

В ведомстве отметили, что отказ от личного транспорта поможет коммунальной технике как можно быстрее справиться с последствиями снегопада.

Еще утром в аэропортах Москвы из-за непогоды были задержаны или отменены более 40 рейсов.

Днем ранее сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей, что город накроет сильный снегопад. По его словам, осадки прекратятся к вечеру, но из-за влияния северного ветра начнется усиление морозов.

А 19 января жителей столицы ожидают настоящие крещенские морозы. Ночью температура столбиков термометров опустится до -12. Также возможен снегопад.