Блогеру Билу оставили в силе запрет определенных действий

Пресненский районный суд Москвы оставил в силе запрет определенных действий блогеру Эдварду Билу. Заседание по пересмотру уголовного дела блогера прошло во вторник, 18 января, суд назначил рассмотрение по существу на 24 января.

Корреспондент «Известий» из зала суда отметил, что, несмотря на ходатайство Била о рассмотрении дела в особом порядке, рассматриваться оно будет на общих основаниях.

«Суд назначил судебное заседание по уголовному делу в отношении Эдуарда Биля <...> в общем порядке судебного разбирательства на 24 января 2022 года, продлив меру пресечения в виде запрета определенных действий», — подтвердили в прокуратуре Москвы.

ДТП с участием Била произошло 1 апреля 2021 года на Смоленской площади. Audi RS6 под управлением блогера выехала на встречную полосу и столкнулась с четырьмя автомобилями.

14 июля блогера приговорили к двум годам ограничения свободы. Адвокат Била Геннадий Удунян сообщил, что его подзащитный выплатил компенсацию всем потерпевшим в ДТП, однако сумму компенсации защитник не уточнил.

В октябре прокуратура столицы обжаловала приговор блогеру, назвав его чрезмерно мягким. Приговор суда попросили отменить, тогда как дело призвали направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

16 декабря судебная коллегия по уголовным делам второго кассационного суда частично удовлетворила кассационное представление прокурора Москвы. Приговор в отношении Била отменен, блогеру вновь назначили запрет определенных действий.