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Вирусолог объяснил сокращение срока карантина по СOVID-19 до семи дней

Вирусолог Альтштейн: сокращение срока карантина по СOVID-19 связано с особенностями «Омикрона»
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Решение о сокращении срока карантина по коронавирусу в России с 14 до 7 дней связано с особенностями штамма «Омикрон». Об этом 18 января заявил вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

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«Инкубационный период сократился у этого вируса и течение тоже. По-видимому, нас есть данные, что через 7 дней уже у подавляющего числа людей не будет выделения вируса. Это связано с новым штаммом («Омикрон» — Ред). У него меньше должен быть период, чтобы обнаружить выделяемые вирусы», — пояснил специалист в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

О сокращении срока карантина ранее в этот день сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Как отметил в беседе с «Известиями» иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, в продолжительности карантина на протяжении 14 дней уже действительно нет смысла. Как заявил эксперт, в ряде стран мира уже установлен 10-дневный срок карантина.

Также Голикова отметила, что сейчас 60% случаев заболевания COVID-19 в России приходятся на штамм «Дельта», 40% — на «Омикрон» и некоторые другие варианты. По ее словам, в январе рост случаев коронавируса в России отмечается в 67 регионах.

В свою очередь премьер-министр России Михаил Мишустин обратился с призывом к работодателям о переводе сотрудников на удаленную работу в сферах, где это возможно. По его словам, в первую очередь это касается людей старшего возраста и с хроническими заболеваниями.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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