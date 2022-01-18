В МЧС рассказали подробности жесткой посадки вертолета Ми-8 в НАО

Вертолет Ми-8 совершил грубую посадку в 120 м от аэродрома «Арктический», пострадавших и погибших нет. Об этом сообщила «Известиям» во вторник, 18 января, старший инспектор по информационному обеспечению ГУ МЧС РФ по Ненецкому АО Юлия Безумова.

О том, что вертолет совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе, стало известно ранее в этот день. По данным «Известий», судно зацепило землю рулевым винтом.

«Вертолет Ми-8, следовавший в поселок Варандей, совершил жесткую посадку в 120 м от аэродрома «Арктический», посадка совершена на снежное полотно. На борту вертолета находились 11 человек, в том числе три члена экипажа, погибших и пострадавших нет», — отметила Безумова.

По ее словам, поисковая операция не требуется. В настоящий момент устанавливаются причины произошедшего.