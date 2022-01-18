Лавров оценил угрозы новых санкций в отношении РФ

Угрозы в адрес России по введению новых санкций — эмоции, которые ряд сил утверждает внутри западных стран. Об этом 18 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе брифинга по итогам встречи с немецким коллегой Анналеной Бербок.

По его словам, Москва будет судить о действиях стран Запада по конкретными поступкам. Говоря о предложении Западу диалога по гарантиям безопасности, министр подчеркнул, что Россия никому и ничем не угрожает.

«Мы будем руководствоваться конкретными шагами, конкретными делами и в зависимости от того, какие конкретные шаги будут предпринимать наши партнеры, будем, естественно, определяться со своей реакцией»,— отметил дипломат.

По его словам, российская сторона ожидает от НАТО и США ответов на предложения по гарантиям безопасности для того, чтобы продолжить переговоры.

Ранее во вторник Ларов заявил, что обсудил с Бербок процесс сертификации «Северного потока - 2», указав на неконструктивность попыток политизации этой темы. Лавров напомнил, что это крупнейший коммерческий проект последнего десятилетия, направленный на обеспечение энергетической безопасности Германии и всей Европы.

Накануне замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что НАТО прекрасно представляет, какие военно-технические меры Россия может принять при отказе альянса от российских требований по гарантиям безопасности. По его словам, конкретные меры будут зависеть от задействованных против интересов России военных потенциалов.

14 января Лавров подчеркнул, что в планах США и НАТО присутствует желание «замотать» процесс по гарантиям безопасности. Он отметил, что ситуация не улучшается, накапливается конфликтный потенциал. Как считает глава МИД России, «такому негативному развитию событий» в решающей степени способствует Запад.

Переговоры о гарантиях безопасности ранее прошли в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.