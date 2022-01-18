Более 40 карет скорой помощи доставили в Крым

Республиканский Центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи в Крыму получил еще 43 новых автомобиля на базе Ford Transit. Об этом сообщается в Telegram-канале учреждения.

«Автомобили приобретены за счет средств ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов». Всего по контракту будет закуплено 186 автомобилей, 152 из которых уже поступили и распределены по структурным подразделениям», – говорится в сообщении.

Церемония вручения партии машин состоялась в аэропорту Симферополь, отмечает «Крыминформ».

В декабре глава Республики Крым Сергей Аксенов анонсировал продление федеральной целевой программы развития до 2030 года. Список объектов, которые нужно включить в ФЦП, планируется согласовать к 1 февраля.

«Владимир Владимирович (Путин) принял решение увеличить федеральную целевую программу, она сейчас согласовывается с правительством Российской Федерации, с 2025 по 2030 год выделение дополнительных средств с возможностью «сдвижки влево» (на более ранний срок) этих средств в случае, если у нас будет готова проектная документация. Там 200 млрд рублей практически», — сообщил Аксенов.