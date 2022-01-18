Экономисты спрогнозировали рост банковских депозитов в 2022 году

В 2022 году можно ожидать рост банковских депозитов населения России в том числе из-за роста базовой ставки Центробанка, повышающем доходность вкладов, а также возвращения начинающих инвесторов с рынка ценных бумах к «классическим» вариантам. Об этом рассказали «Известиям» опрошенные эксперты во вторник, 18 января.

Ранее в этот же день в ВТБ сообщили, что в этом году срочные рублевые вклады в российских банках могут вырасти на 1,4 трлн рублей, что станет самым большим приростом депозитов за последние пять лет. На эту же сумму последний раз вклады выросли в 2017 году, после чего рост замедлился, а с 2020 года — сокращался. Объем средств на депозитах с 1 января 2020 года по 1 декабря 2021-го упал, по данным ЦБ, с 18,3 трлн до 16,4 трлн рублей.

Чтобы зафиксировать максимальную доходность, в ВТБ советуют вкладчикам рассмотреть возможность открытия депозитов в ближайшие 2–2,5 месяца, так как потом не исключено постепенное снижение ставок по вкладам. В целом по рынку средние ставки по вкладам будут варьироваться возле 8–8,5%, на такую доходность можно ориентироваться в качестве рационального вложения, указали там.

Отмечается, что помимо выгодных ставок, ключевыми триггерами роста ставок по вкладам станут продолжение девалютизации сбережений на фоне стабильного рубля, возврат в банки наличных сбережений, стабилизация занятости и ожидаемый рост зарплат, индексация пенсий.

Дмитрий Воронов, кандидат экономических наук, заведующий кафедрой прикладной экономики Технического университета УГМК, рассказал «Известиям», что в 2022 году можно ожидать рост банковских депозитов населения не только в России, но и во многих странах на фоне ожидаемого роста процентных ставок центробанков мира. Это повышает привлекательность депозитов в сравнении с другими инвестиционными инструментами, сказал он.

Экономист предположил, что в России процесс роста вкладов населения будет идти интенсивнее, нежели в других странах. Дело в том, что благодаря активному повышению ключевой ставки регулятором, ее текущий уровень в 8,5% выше инфляции, которая составляет 8,4%. Благодаря этому реальная ставка по депозитам (номинальная, за вычетом темпа инфляции) является положительной, то есть защищает сбережения населения от инфляционного обесценивания, пояснил он.

Воронов отметил, что, например, в Европе и США реальные ставки по депозитам являются отрицательными.

«Другим фактором, повышающим привлекательность депозитов в настоящее время, является геополитическая напряженность, негативно влияющая на российские фондовые рынки. В ожидании введения санкций против российских компаний индекс РТС в последнее время растерял весь рост, достигнутый в 2021 году», — добавил он.

Поэтому, по его словам, в текущих условиях граждане предпочтут перевести свои сбережения из падающих акций в депозиты с гарантированной доходностью.

Алексей Лашко, руководитель ГК «Содействие», напомнил «Известиям», что последние два года ставки, которые предлагали по депозитам, «были очень невелики», поэтому население искало другие способы сохранения и приумножения средств. Как правило, это был доллар США или недвижимость, покупка которой была особенно актуальна в последние два года.

Сейчас же «эффективных очевидных инструментов» для большинства физлиц нет, плюс ставка по банковским вкладам пошла вверх, а определенная волатильность на рынке и неспокойствие «провоцируют держать подушку безопасности в понятных инструментах, которыми люди пользуются десятилетиями».

«Можно предположить, что граждане начнут выходить из рынка ценных бумаг, ведь мало кто умеет работать с облигациями. С акциями тоже все не просто — в моменте российские акции находятся под давлением и с отрицательной динамикой. Начинающие инвесторы могут разочароваться в рынке ценных бумах и вернуться к «классическим» вариантам», — спрогнозировал Лашко.

По данным ЦБ на 1 декабря 2021 года на счетах и депозитах россияне хранили 33,2 трлн рублей в рублях и валюте, или 38,8% всех привлеченных банками денег клиентов. Объем рублевых сбережений составлял 26,3 трлн рублей, 62,3% из которых — 16,4 трлн рублей — находились на срочных вкладах. Оставшиеся 9,9 трлн рублей хранились на текущих, а также на накопительных счетах. Еще $92,6 млн в пересчете на доллары — это валютные сбережения граждан в банках, соотношение между депозитами и счетами там примерно такое же, как и в рублевых сбережениях.

Согласно данным Банка России, обнародованным 13 января, средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших российских банках выросла к концу 2021 года до 7,74%. Это стало рекордом с начала мая 2017 года, когда ставка была 7,92%.

В конце декабря Михаил Беляев, кандидат экономических наук, заявил «Известиям», что рубль является более стабильной и надежной валютой, чем доллар, в долгосрочной перспективе. Он пояснил, что экономика РФ активно развивается, хотя пока это может быть незаметно на бытовом уровне. А вот у США накопился значительный багаж проблем, которые могут привести к ослаблению их нацвалюты.