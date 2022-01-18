Расселение из аварийного жилья завершат на Ставрополье в 2023 году

До конца 2023 года в Ставропольском крае планируют завершить работы по расселению граждан из аварийного жилья. Об этом сообщило региональное министерство строительства и архитектуры.

Речь идет о зданиях, которые были признаны аварийными до 2017 года. Согласно действующей программе, жильцов этих домов необходимо расселить до 2025 года. Однако власти рассчитывают завершить программу досрочно. Об этом сообщает NewsTracker.

На текущий момент ускоренный план расселения домов уже разработан. Всего в программу включили 91 дом с численностью населения 2,4 тыс. человек. С 2019 года расселили 714 граждан.

Ранее сообщалось, что в Томске в 2022 году построят два первых многоквартирных дома для переселенцев из аварийного жилья. Всего в новом микрорайоне рядом с Зелеными Горками планируют поселить 8,5 тыс. граждан.