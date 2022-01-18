Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Армия
Россия проведет военно-морские учения с Китаем и Ираном
Мир
Глава МИД ФРГ заявила о намерении выстраивать стабильные отношения с Россией
Общество
В России сократят срок карантина по СOVID-19 до семи дней
Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в НАО
Общество
Голикова сообщила о заочном оформлении больничных из-за COVID-19
Общество
Готовность северо-восточного участка БКЛ метро Москвы превысила 85%
Общество
Мишустин призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на удаленку
Туризм
Билеты в Австралию стали искать в 11 раз чаще после признания «Спутника V»
Общество
В России дома-интернаты будут недоступны для посещений из-за COVID-19
Общество
Мишустин поручил нарастить объемы тестирования на коронавирус

Расселение из аварийного жилья завершат на Ставрополье в 2023 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

До конца 2023 года в Ставропольском крае планируют завершить работы по расселению граждан из аварийного жилья. Об этом сообщило региональное министерство строительства и архитектуры.

Речь идет о зданиях, которые были признаны аварийными до 2017 года. Согласно действующей программе, жильцов этих домов необходимо расселить до 2025 года. Однако власти рассчитывают завершить программу досрочно. Об этом сообщает NewsTracker.

На текущий момент ускоренный план расселения домов уже разработан. Всего в программу включили 91 дом с численностью населения 2,4 тыс. человек. С 2019 года расселили 714 граждан.

Ранее сообщалось, что в Томске в 2022 году построят два первых многоквартирных дома для переселенцев из аварийного жилья. Всего в новом микрорайоне рядом с Зелеными Горками планируют поселить 8,5 тыс. граждан.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022