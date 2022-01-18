Водитель Mercedes погиб при столкновении со столбом в Липецкой области

В Хлевенском районе Липецкой области в результате столкновения Mercedes-Benz со световой опорой погиб человек. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

Авария произошла 17 января на трассе М-4 «Дон». По предварительным данным, 29-летний водитель иномарки не справился с управлением. Машина выехала на обочину, а затем врезалась в столб.

Мужчина получил различные травмы, от которых скончался на месте, пишет GOROD48. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Как уточняет LipetskMedia, всего на дорогах региона за сутки зафиксировано четыре дорожных аварии, в которых три человека пострадали и один погиб. Также инспекторы выявили 2244 нарушения правил дорожного движения и привлекли к ответственности 55 водителей, из них семерых — за пьяное вождение, остальных — за неиспользование ремней безопасности.

Автоматические комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД зарегистрировали 1,9 тыс. случаев превышения скорости, выезда на встречку и нарушений правил парковки.