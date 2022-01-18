Коммунальщики ликвидируют последствия снегопада в Южно-Сахалинске

Коммунальные службы Южно-Сахалинска ликвидируют последствия очередного циклона, во время которого город оказался засыпан снегом. С 12 по 15 января выпало около 180% среднемесячной нормы осадков.

Мэр Сергей Надсадин уже заявил, что некоторые управляющие компании оказались не готовы к разгулу стихии и могут лишиться лицензии. Ранее специалисты отдела муниципального жилищного контроля проверили дворы 104 многоквартирных домов, которые обслуживают 10 УК. Выяснилось, что большинство компаний даже не приступили к работам по расчистке дворов.

По состоянию на 18 января вынесено 74 предостережения. Из-за многочисленных жалоб жителей две компании могут привлечь к административной ответственности. Мэр Южно-Сахалинска попросил руководителей предприятий и организаций перевести большую часть сотрудников на удаленный режим работы.

ИА SakhalinMedia со ссылкой на мэрию сообщает, что борьба с последствиями мощного циклона ведется в круглосуточном режиме. В Березняках и Старорусском удалось освободить от снежных завалов дороги, улицы и пешеходные зоны для безопасного передвижения людей. Подходы к социальным учреждениям, школе и детскому саду сейчас стали доступны. Техника приступает к расчистке внутриквартальных проездов. Вывозить снег с территории сел начнут завтра, 19 января.