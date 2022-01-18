Иммунолог оценил сокращение срока карантина по СOVID-19 до семи дней

Сокращение срока карантина по коронавирусу во многих странах мира произошло прошлым летом еще при «Дельта»-волне и в продолжительности карантина на протяжении 14 дней уже действительно нет смысла, заявил «Известиям» гендиректор компании КЭГ, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков во вторник 18 января.

Так он прокомментировал сообщение о сокращении в России срока карантина по коронавирусу с 14 до семи дней. Ранее об этом заявила Татьяна Голикова в ходе заседания координационного совета при правительстве РФ по борьбе с инфекцией.

Как объяснил Крючков, в ряде стран мира уже установлен 10-дневный срок карантина. По его словам, раньше действительно считалось, что максимальная продолжительность инкубационного периода коронавируса составляет 14 дней.

На сегодняшний день заметного сдвига длительности этого периода не произошло, но тем не менее медианный инкубационный период, по словам иммунолога, все-таки сократился, вероятно, с 6,5 дня примерно до 4,5–5 дней.

При этом, по его мнению, оптимальным сроком карантина все-таки является не семь дней, а 9–10 дней, так как неизвестна доля людей, у которых инкубационный период может быть больше недели.

Как отметила Голикова в своем заявлении, правительство оптимизирует подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан. По ее словам, власти продолжат наблюдение за ситуацией. В случае необходимости сроки карантина будут корректироваться.

Также во вторник вице-премьер отметила, что 60% случаев заболевания COVID-19 в России приходятся на штамм «Дельта», 40% — на «Омикрон» и некоторые другие варианты. По ее словам, в январе рост заболеваемости COVID-19 в России отмечается в 67 регионах.

В ходе координационного совета премьер-министр России Михаил Мишустин обратился с призывом к работодателям о переводе сотрудников на удаленную работу в сферах, где это возможно. По его словам, в первую очередь это касается людей старшего возраста и с хроническими заболеваниями. Глава правительства также отметил высокую скорость распространения «Омикрон»-штамма коронавируса.

В России с января 2021 года продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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