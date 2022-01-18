Улицу Ломоносова в Калининграде капитально отремонтируют в 2023 году

В Калининграде планируют провести капитальный ремонт улицы Ломоносова. Специалисты подготовят проектно-сметную документацию в 2022 году.

Начало ремонта запланировано на 2023 год. Улицу расширят до четырех полос. Кроме того, планируется обустройство тротуаров и велодорожки. Реконструкция пройдет на отрезке протяженностью 1,75 км. Об этом пишет ИА FlashNord.

Разговоры о реконструкции улицы ведутся больше десяти лет. В 2018 году от реконструкции улицы отказались из-за отсутствия финансирования.

Ранее сообщалось, что губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал постановление о выделении свыше 1,3 млрд рублей Орлу на реконструкцию Красного моста. Изменения внесены в распределение субсидий на 2022 год и на плановый 2023 год.