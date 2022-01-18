Составлен рейтинг самых влиятельных людей российского футбола

«Спорт-Экспресс» 18 января представил рейтинг самых влиятельных персон российского футбола. В основу взяты мнения, инсайды и другая информация.

Так, максимальное влияние на этот вид спорта за прошедший год оказал президент Российского футбольного союза (РФС), генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков. Именно он принял большое количество ключевых решений: отставка Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной РФ по футболу, назначение Валерия Карпина на эту должность, решение вопросов с Роспотребнадзором по посещаемости. Весной Дюков был избран в исполком УЕФА.

Президент РФС играл ключевую роль в лоббировании повышенных условий по новому ТВ-контракту. Он объяснял высшему руководству «Газпрома», почему лиге надо дать больше денег, чем раньше.

Председатель правления ПАО «Газпром», патрон «Зенита» Алексей Миллер занял второе место. Решение дать «Тинькофф — Российской премьер лиге» 6,6 млрд рублей за сезон принимал именно он. Со следующего сезона на средства «Газпрома» будет формироваться серьезная доля бюджетов большинства клубов премьер-лиги.

Помощника президента РФ, члена попечительского совета РФС Игоря Левитина журналисты поместили на третье место, назвав его связующим между руководством страны и футболом. На его уровне шло согласование отставки Черчесова, именно он организовал встречу Дюкова с президентом РФ Владимиром Путиным.

Четвертое место эксперты «СЭ» отдали президенту РПЛ Ашоту Хачатурянцу. Новый президент Лиги очень близок с Дюковым. Источники рассказывают, что Хачатурянц — крестный одного из детей президента РФС и даже может повлиять на его мнение.

Он настаивал на отставке Черчесова, выступал за российского сменщика. Ашот Рафаилович предлагал как первый выбор Леонида Слуцкого, а как второй — Валерия Карпина.

Председатель правления ПАО «Новатэк», член попечительского совета РФС Леонид Михельсон и вице-президент РФС, глава Подмосковной федерации футбола Денис Соловьев поделили 5-е и 6-е места.

«Новатэк» финансирует РФС. По некоторым данным, Михельсон также был одним из главных противников Черчесова в сборной. Председатель правления компании посещает практически все матчи сборной, но его вовлеченность была бы ниже без Соловьева, чья роль всегда была весомой, но в этом году возросла: вопросы по ТВ-контракту, голландская реформа, война с «Телеспортом».

Главный тренер сборной России Валерий Карпин расположился на седьмом месте, генеральный секретарь РФС, президент ФНЛ Александр Алаев занял восьмое место, девятое отдали владельцу «Спартака» Леониду Федуну, а десятое — Зареме Салиховой, управляющей этим клубом.

Далее идут агент Павел Андреев, глава «ДОМ.РФ» Виталий Мутко, председатель совета директоров ЦСКА, помощник президента РФ Максим Орешкин, председатель совета директоров «Зенита», президент Федерации футбола Санкт-Петербурга, заместитель генерального директора «Газпром нефть» Елена Илюхина, президент ЦСКА, член исполкома РФС Евгений Гинер, глава оргкомитета финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 Алексей Сорокин, заместитель генерального секретаря РФС, директор по развитию организации Максим Митрофанов, генеральный директор «Рубина» Алексей Рыскин и спортивный директор «Ростова» Рустем Сайманов.

20-е место занял председатель совета директоров «Динамо», первый заместитель президента — председателя правления Банка ВТБ Юрий Соловьев, далее следует владелец «Краснодара» Сергей Галицкий, на 22-м месте — глава Роспотребнадзора Анна Попова.

23-е место занял судья Сергей Карасев, за ним идет президент «Ростова» Арташес Арутюнянц, председатель совета директоров «Локомотива», заместитель генерального директора РЖД Александр Плутник, агент Герман Ткаченко, журналист Нобель Арустамян, юрист Михаил Прокопец, агент Тимур Гурцкая.

На 30-м месте — журналист Василий Уткин.