Если Россия будет использовать энергетику как оружие - будут последствия для «северного потока-2» - глава МИД ФРГ

Если Россия будет использовать энергетику как оружие - будут последствия для «северного потока-2» - глава МИД ФРГ

2022-01-18 15:22:01

2022-01-18 15:22:01

2022-01-18 15:22:01

2022-01-18 15:22:01

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