Голикова объявила о сокращении срока карантина по коронавирусу до семи дней

Вице-премьер России Татьяна Голикова 18 января заявила об уменьшении срока карантина по коронавирусу в стране с 14 до семи дней.

«Мы будем наблюдать внимательно за ситуацией, и если потребуется дальнейшая корректировка сроков, то будем это осуществлять», — сказала Голикова в ходе заседания координационного совета при правительстве РФ по борьбе с инфекцией.

Также стало известно, что на фоне роста заболеваемости COVID-19 в России больничные будут оформлять заочно, а меры социальной поддержки — продлевать без заявлений. Голикова отметила, что данные технологии уже применялись ранее и они показали свою эффективность.

Помимо этого, сообщалось, что в Москве новых ограничительных мер из-за коронавируса вводить не планируется, пока система здравоохранения справляется с нагрузкой.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об увеличении числа дежурных врачей. Они работают ежедневно, без выходных, а в поликлиниках принимают меры для исключения пересечений здоровых пациентов и с симптомами ОРВИ.

Градоначальник выразил уверенность, что Москва справится с «Омикрон»-штаммом коронавируса.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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