Стоимость нефти демонстрирует семилетние максимумы и, судя по всему, готова к штурму отметки в $100. В первую очередь крещенский рост цен связан с усилением геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Рынок отреагировал небольшим скачком на события в Объединенных Арабских Эмиратах, где предположительно в результате атаки с беспилотников масштабный взрыв в порту Абу-Даби поразил три нефтяных танкера.

В целом же рост в экспоненте продолжается с весны прошлого года, когда стала восстанавливаться экономика в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Уже в середине октября стоимость нефти превышала $85 за баррель, однако потом повышающий тренд сменило снижение из-за появления нового штамма коронавируса «Омикрон». Последний долго держал рынок в неопределенности, пока специалисты выявляли степень его опасности. Однако уже с середины декабря прошлого года опасения, связанные с новым штаммом, стали ослабевать и стоимость черного золота вновь стала штурмовать отметку в $80 за бочку.

Сегодня специалисты ряда западных консалтинговых компаний предрекают рост цен на нефть до $100 и выше. Аналитики говорят о нехватке предложения с ноября прошлого года по январь этого в объеме 5 млн баррелей в сутки. Вице-премьер России Александр Новак ранее спрогнозировал рост мирового потребления нефти в 2021-м на 4,5−5 млн баррелей в сутки, а в 2022-м — еще примерно на 4 млн. Это оказывает положительное влияние на котировки, хотя члены соглашения ОПЕК+ в январе вновь приняли решение продолжить увеличивать добычу нефти в феврале на плановые 400 тыс. баррелей в сутки.

Кроме того, эксперты объясняют рост цен взрывным ростом промышленной активности в Китае, а также увеличением спроса на нефть в качестве замены существенно подорожавшему за последнее время газу.

Немаловажный фактор, влияющий на стоимость черного золота сегодня, — информационная война, развязанная западными СМИ против РФ. Невероятные спекуляции на тему вторжения России на Украину также подливают масла в огонь. Сегодня наша страна — один из крупнейших поставщиков нефти. Мировой лидер по экспорту черного золота — Саудовская Аравия. В 2020 году, по данным ОПЕК, страна отправляла за границу 6,66 млн баррелей нефти в сутки. На втором месте в рейтинге стран-экспортеров находится Россия, продававшая в 2020 году 4,65 млн баррелей в день.

Безусловно, если Запад введет санкции в отношении России, они не смогут пройти незамеченными для мирового нефтяного рынка. А, как показывает практика последних лет, санкции в отношении нашей страны вводят по поводу и без.

Тут впору задуматься президенту США Джо Байдену, который с прошлого года пытается бороться с высокими ценами на нефть. И пока все его старания ничем хорошим не увенчались. Объявляя в конце прошлого года о планах выбросить на рынок 50 млн баррелей из стратегических резервов для снижения цен на бензин, Джо Байден не послушал экспертов, которые предупреждали: эффект от этого может быть обратным. Цены, как и надеялся президент США, действительно опустились, хотя и очень незначительно, но вскоре возобновили рост. В Штатах стоимость топлива является очень важным экономическим показателем, влияющим на ситуацию в стране, и в случае увеличения котировок до трехзначных значений перспективы не радужные.

Впрочем, сегодня не стоит ставить всё на рост цен. На горизонте продолжает маячить один из главных факторов неопределенности — перспектива возвращения иранской нефти на мировые рынки, если ядерный вопрос будет урегулирован во время венских переговоров. Их восьмой раунд стартовал 27 декабря прошлого года. Цель — обеспечить возвращение США и Ирана к выполнению своих обязательств по СВПД. Штаты, вышедшие из сделки в 2018 году, должны отменить антииранские санкции, а Иран — вернуться к предусмотренным СВПД ограничениям в атомной сфере.

Иранские власти ранее заявили, что если в Вене будет достигнуто соглашение, сторона, вышедшая из СВПД, должна сначала снять санкции. А после проверки этого шага Тегеран вернется к выполнению своих обязательств в атомной сфере. Кстати, 19 января во время переговоров российского президента Владимира Путина с иранским коллегой Эбрахимом Раиси также планируется уделить внимание проблематике выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Учитывая все за и против, нельзя исключать, что в моменте стоимость черного золота может достигнуть трехзначных значений, но вопрос, надолго ли они закрепятся на этом уровне.

Автор — журналист, член экспертного совета Института развития ТЭК, руководитель проекта Tekface

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