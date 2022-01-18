Жителей Ростова-на-Дону предупредили о штормовом ветре

В Ростове-на-Дону 18 и 19 января ожидается сильный ветер с гололедом. Спасатели просят горожан соблюдать меры безопасности.

Согласно прогнозам, скорость ветра будет достигать 20 м/с. При этом в Ростовской области выпадут снег с дождем, температура опустится до –1 градуса. Об этом пишет RostovGazeta.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и оставлять машины только на парковках. Кроме того, автомобилистам не следует создавать препятствия для работы общественного транспорта и уборочной техники. Пешеходов просят не переходить дороги в неположенных местах.

20 января в Ростовской области ожидаются заморозки. А 21 января воздух прогреется до +3 градусов. Согласно прогнозам, в начале выходных возможен дождь со снегом, но в воскресенье осадки прекратятся.