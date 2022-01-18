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Готовность северо-восточного участка БКЛ метро Москвы превысила 85%

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Общестроительная готовность северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена составляет 86%. Об этом во вторник, 18 января, заявил заместитель мэра Москвы в московском правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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По его словам, сейчас идет строительство станций «Марьина Роща» и «Рижская», а также «Сокольники», где ведутся архитектурно-отделочные работы, сооружение двух пересадок, установка эскалаторов и монтаж инженерных систем, передает НСН.

«Станции «Авиамоторная», «Лефортово» и «Электрозаводская» уже построены и временно работают в составе Некрасовской линии», — рассказал заммэра.

Он добавил, что в состав участка также входит соединительная ветка в электродепо «Нижегородское».

В свою очередь гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что на станции «Рижская» возводятся внутренние стены и перегородки, монтируются эскалаторы и ведется отделка технических помещений, а на «Марьиной Роще» уже смонтированы эскалаторы, которые станут самыми длинными в столичном метро.

Ранее, 28 декабря, вице-мэр Москвы Максим Ликсутов рассказал о положительном эффекте от запуска БКЛ. По его словам, после открытия первых 10 станций порядка 9 тыс. автомобилей в сутки перестали выезжать на дороги города.

Строительство БКЛ метро — флагманский проект столичного метростроения. Ее длина составит более 70 км, здесь расположится 31 станция, передает агентство городских новостей «Москва». В декабре 2021 года запустили движение по новому участку из 10 станций протяженностью 20 км — от «Мневников» до «Каховской». В настоящее время в Московском метрополитене работает 22 станции БКЛ.

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