Госдума приняла в третьем чтении закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

Депутаты Государственной думы приняли во вторник, 18 января, в третьем, окончательном, чтении законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов. Соответствующая информация следует из системы обеспечения законодательной деятельности.

В частности, были приняты поправки, которые вносятся в ст. 131 УК РФ («Изнасилование») и ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

В соответствии с принятыми поправками пожизненное лишение свободы будет грозить за насильственные действия сексуального характера над несовершеннолетними, совершенные повторно либо в отношении двух и более несовершеннолетних.

Кроме того, пожизненное заключение грозит в случае, если насилие было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности.

Законопроект внесли в Госдуму партия «Единая Россия» и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета политсилы Андрей Турчак 10 сентября 2021 года, после чего, 21 декабря, Госдума в первом чтении приняла законопроект.

5 января 2022 года депутат Госдумы и бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова отметила, что для педофилов нужно ввести пожизненный административный надзор. По ее словам, следует также организовать наблюдение и исключить возможность условно-досрочного освобождения.