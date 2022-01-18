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Мосгорсуд изменил подсудность дела о гибели студентки МГИМО

Измайловский суд пересмотрит дело о гибели студентки МГИМО
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Измайловский суд Москвы в новом составе рассмотрит дело сына бывшего премьера Дагестана Муртузали Меджидова о гибели 21-летней студентки МГИМО Томирис Байсафы, которое было отправлено на новое рассмотрение после отмены оправдательного приговора. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе суда 18 января.

Под пересмотром: на вердикт сыну экс-премьера Дагестана подают апелляцию
Адвокаты не исключили отмены приговора в деле о гибели студентки МГИМО

«Уголовное дело в отношении Меджидова направлено в Измайловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу», — сказал сотрудник пресс-службы.

Летом 2021 года присяжные в Москве оправдали Меджидова по данному делу. Он был освобожден в зале суда. Главным аргументом в пользу невиновности Меджидова тогда послужила психолингвистическая экспертиза переписки погибшей, которая показала, что суицидные мысли посещали Томирис задолго до трагедии, рассказали «Известиям» адвокаты оправданного Магомед Эсендиров и Шамиль Яндарбаев.

28 октября 2021 года суд отменил оправдательный приговор Меджидову и направил дело о гибели студентки МГИМО на новое рассмотрение. На решение суда повлияли, как рассказывала мать погибшей, многие факторы, в том числе нарушения самого Никулинского суда. Кроме того, к поданной потерпевшей стороной апелляции было три дополнения.

Погибшая студентка приехала в Москву из Казахстана. Она поступила в МГИМО на факультет международных экономических отношений. Инцидент произошел в начале апреля 2018 года. Предполагалось, что Меджидов избил девушку, а затем вытолкнул ее из окна четвертого этажа. 3 мая того же года Байсафа скончалась в НИИ имени Склифосовского.

Сначала гибель девушки расследовали по ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»), но затем дело переквалифицировали на ст. 105 УК РФ («Убийство»). 29 июня 2020 года сын бывшего главы правительства Дагестана был арестован решением Басманного суда Москвы по делу об убийстве.

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