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В России запущен конкурс «Скиньте мяч» для поддержки спорта

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«Тинькофф» объявил о старте Всероссийского грантового конкурса «Скиньте мяч», нацеленного на поддержку спорта в стране. Конкурс проходит при участии проекта «Кружок», а организатором выступает некоммерческая организация D-Group.Social.

Как сообщается в поступившем «Известиям» пресс-релизе, поучаствовать в конкурсе может любой проект, связанный с игровыми видами спорта. Речь может идти как об организации занятий с тренером, так и о закупках формы и инвентаря или ремонте площадок для занятий спортом во дворе. Цель проекта — поддержать региональные спортивные инициативы, особенно в небольших населенных пунктах.

Эксперты в области спорта и социальной поддержки, в том числе тренер ФК «Рубин» Леонид Слуцкий, оценят заявки и выберут 10 проектов-победителей. Жители страны, победившие в конкурсе, смогут с помощью грантов воплотить свои спортивные идеи в любом уголке России. Максимальная сумма гранта — до 150 тыс. рублей. Заявки принимаются до 31 марта на сайте kruzhok.project.tinkoff.ru, а реализовать проект нужно до середины сентября.

«Далеко не всегда для масштабных изменений в обществе нужны большие бюджеты и долгие согласования. «Скиньте мяч» — это проект для тех, кто хочет развивать территории через здоровый образ жизни, будь то турнир по футболу с соседями или участие юношеской команды по баскетболу в соревновании в другом городе», — прокомментировала инициативу руководитель отдела устойчивого развития «Тинькофф» Татьяна Полякова.

Проект «Скиньте мяч» стал продолжением совместного проекта «Тинькофф» и «Кружка», посвященного развитию культуры игры в футбол в селе Глазок Тамбовской области. В 2021 году при поддержке банка там прошли сборы, призванные помочь местным ребятам развить в селе культуру игры в футбол. Параллельно с этим команда агентства Stereotactic сняла документальный фильм об этом событии. «Мы видели, что эта история вдохновила ребят из Глазка, дала им почувствовать, что изменения могут происходить везде, даже в маленьких селах. Так родилась идея масштабировать проект и запустить конкурс грантов, чтобы у жителей из любых уголков России была возможность реализовать свои идеи», ― поясняет Татьяна.

«Мы рады, что проект в Глазке получил развитие. «Скиньте мяч» поможет десяти финалистам реализовать свои идеи в сфере спорта в своем регионе и, надеемся, своим примером вдохновит многих», — заявила со своей стороны участница проекта «Кружок» Рита Гооге.

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