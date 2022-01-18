Построенный в Турции рыбодобывающий траулер прибыл на Камчатку

В порт Петропавловска-Камчатского прибыл рыбодобывающий траулер, который построили в Турции. Судно принадлежит «Океанрыбфлоту» и названо в честь его первого главы Георгия Мещерякова.

Церемония встречи новейшего супертраулера в порту приписки состоялась 18 января на пирсе Петропавловска-Камчатского. Капитал-директор нового судна Александр Бевзик сообщил гендиректору «Океанрыбфлота» Евгению Новоселову об успешном завершении рейса Ялова–Петропавловск и готовности экипажа к работе. Во встрече, кроме представителей региональных властей, принимала участие Наталия Мещерякова, дочь Георгия Мещерякова, чье имя носит новое судно.

Строительство траулера продолжалось около трех лет и завершилось в октябре 2021 года. Дальний переход к берегам Камчатки через Мраморное, Эгейское, Средиземное моря, Индийский и Тихий океаны стал своеобразной проверкой для судна и его экипажа, пишет ИА KamchatkaMedia.

Проект судна разработали специалисты «Океанрыбфлота» и норвежской компании. Его длина — 108 м, а ширина 20 м. Оно имеет вдвое большую мощность двигателей, морозильные мощности, его автономность плавания в два раза больше, чем на БМРТ. На 12 технологических линиях можно переработать 450 т рыбы в сутки. Также будут выпускаться мука и рыбий жир.