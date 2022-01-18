Собянин заявил о доминировании штамма «Омикрон» в Москве

Штамм коронавируса «Омикрон» доминирует среди других вариантов COVID-19 в Москве и Подмосковье. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин 18 января на заседании президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.

«[Штамм] «Омикрон» уже доминирует в таких субъектах, как Москва, Московская область и, наверное, Санкт-Петербург. По крайней мере та информация по секвенированию, что у нас есть, она говорит о динамичном распространении «Омикрона», увеличении его доли среди заболевших», — отметил Собянин.

Мэр столицы указал, что количество случаев заболевания COVID-19 в городе на неделе удвоилось, предположительно, число выявленных случаев продолжит расти.

Как сообщил днем ранее депутат Госдумы Дмитрий Хубезов, введение полного локдауна в России из-за штамма коронавируса «Омикрон» маловероятно.

Россия готова к новой волне коронавируса: укрепляется первичное звено здравоохранения, кадровый резерв, сказал парламентарий.

14 января вирусолог член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с «Известиями» указал на то, что Россия стоит на пороге самой мощной волны пандемии за всё время существования COVID-19. 13 января премьер-министр России Михаил Мишустин поручил оценить готовность медучреждений к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек для лечения пациентов с COVID-19 на фоне распространения «Омикрон»-штамма.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн, в свою очередь, выразил мнение, что пятая волна коронавируса будет серьезной и принесет рекорды по заболеваемости.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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