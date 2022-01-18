Коммунальщикам Уфы поднимут зарплату из-за нехватки сотрудников

C 1 февраля сотрудникам коммунальных служб Уфы поднимут зарплату из-за дефицита кадров. Эту новость объявили во вторник, 18 января, на совещании в мэрии города. На сегодняшний день заполнение вакансий по дорожным рабочим составляет 60% от штатной численности.

Сити-менеджер Сергей Греков заявил, что администрация нашла средства на более высокие зарплаты для тех, кто занят уборкой города. Рост оплаты труда для водителей, машинистов и трактористов с пятым разрядом составит 40%, для дорожных рабочих четвертого разряда — 25%, передает «МедиаКорСеть». Таким образом, зарплаты будут доходить до 60 тыс. рублей.

В середине декабря власти Уфы признали, что неудовлетворительно убирают улицы города от снега. По словам мэра Сергея Грекова, посыпать дороги песком недопустимо, но другого выхода у администрации нет. Он отметил, что в городе уборку снега провели на некачественном уровне, из-за чего на улицах образовалась наледь. Реагент бионорд использовался неправильно, и сейчас приходится «бить по хвостам», устраняя недочеты песком.