Песков ответил на вопрос о купании Путина на Крещение

Президент России Владимир Путин может принять участие в крещенских купаниях. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге во вторник, 18 января.

«Если он (Владимир Путин. — Ред.) решит это сделать, то мы вам сообщим. Если он решит, то, наверное, это может быть только Подмосковье. В Москве сложно найти вокруг Кремля прорубь», — сказал Песков.

Русская православная церковь отмечает Крещение Господне 19 января. В ночь на Крещение многие верующие по традиции окунаются в прорубь.

На Крещение, 19 января, синоптики прогнозируют в Москве и Подмосковье до –12 градусов и небольшой снег.

18 января врач-инфекционист Николай Малышев отметил, что не стоит купаться в проруби при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и во время обострения хронических заболеваний.

По словам Малышева, готовить организм к январским купаниям в проруби стоит с лета, риск заболеть после крещенских купаний минимален у закаленных людей.