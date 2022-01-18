Уголовное дело возбудили после вырубки леса на 3 млн рублей в Удмуртии

Жителя Удмуртии подозревают в незаконной вырубке деревьев на 3 млн рублей в особой защитной лесной зоне. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным правоохранительных органов, в начале января 40-летний мужчина вырубил в Алнашском лесничестве 25 деревьев, среди которых были ели, сосны и пихты. Факт незаконной рубки был выявлен в ходе рейда сотрудников уголовного розыска и представителей лесного хозяйства. Мужчину задержали на месте вырубки, пишет Udm-info.ru.

Специалисты отмечают, что некоторые срубленные деревья были старше 150 лет. Подозреваемый распилил стволы на части и вывез из леса на собственном транспорте. В дальнейшем мужчина намеревался доставить древесину на пилораму и использовать для строительства дома.

Уголовное дело возбуждено по факту незаконной рубки лесных насаждений в особо крупном размере.