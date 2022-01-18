В ГИБДД напомнили об опасности остановки на МКАД

Столичная Госавтоинспекция 18 января в своем официальном Telegram-канале напомнила автомобилистам об опасности остановка на МКАД и других крупных магистралях.

«Причиной больших рисков является скорость, на МКАД скоростной режим достигает 100 км/ч, и, если водитель вовремя не заметит стоящий транспорт, будет беда и, скорее всего, летальный исход», — отметили в ведомстве.

В ГИБДД подчеркнули, что есть случаи, когда автовладелец действительно не может ехать дальше и останавливается на проезжей части.

При этом сотрудники Госавтоинспекции мониторят ситуацию и в случае выявления таких остановок передают информацию в службу городского хозяйства для эвакуации транспорта в безопасное место.

Только в декабре 2021 года сотрудники Госавтоинспекции выявили более 170 фактов остановок транспорта на МКАД и других крупных магистралях города. В январе ГИБДД отреагировала уже на 90 таких фактов.

26 ноября в ГИБДД рассказали, что основными причинами дорожных аварий среди водителей-новичков являются неправильный выбор дистанции и несоответствие скорости конкретным условиям движения.