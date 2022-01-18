Проведение Российского инвестфорума в Сочи перенесли из-за коронавируса

Российский инвестиционный форум (РИФ), проведение которого планировалось 17-19 февраля в Сочи, перенесли на более поздний срок из-за эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом. Об этом 18 января сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Правительством принято решение о переносе Российского инвестиционного форума с февраля на более поздний срок. Мы вернемся к этому вопросу, когда эпидемиологическая обстановка улучшится», — сказал он.

Российский инвестиционный форум проводится традиционно в I квартале года в Сочи.

В 2020 году РИФ отменили из-за пандемии COVID-19. Из более 4 тыс. зарегистрированных на мероприятие участников около 500 должны были приехать из-за рубежа, в том числе из стран, в которых уже в начале 2020-го была официально обнаружена коронавирусная инфекция.

В 2019 году участие в мероприятии приняли более 8 тыс. ведущих экономистов и предпринимателей, а также экспертов и консультантов. Представители федеральных и региональных органов власти также участвовали в форуме.