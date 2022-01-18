За неделю 11 жителей Татарстана отравились алкоголем

За минувшую неделю в Татарстане выявлено 67 случаев острых отравлений химической этиологии. 11 человек отравились алкоголем и спиртосодержащими жидкостями.

По данным Роспотребнадзора, порядка 22% случаев приходится на детей при ошибочном приеме препаратов и веществ по недосмотру взрослых. Еще 7,5% отравлений произошло среди подростков.

На пищевые немикробные отравления пришлось 4,3% случаев, на ошибочный прием препаратов и веществ — 34,7% случаев. Во время опьянения произошло 22% отравлений.

По данным InKazan.ru, в 2021 году в Татарстане в 1,5 раза увеличилось количество острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Всего выявлено 695 случаев.