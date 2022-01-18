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В МГИМО назвали причины для эвакуации государствами своих дипломатов

в МГИМО рассказали, при каких условиях страны могут эвакуировать своих дипломатов
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Решение об эвакуации сотрудников дипломатических миссий вместе с их семьями может быть принято в экстренных ситуациях. Об этом 18 января рассказал профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин.

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«В данном случае действует Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года», — цитирует его «Газета.Ru».

Как отметил специалист, сотрудники иностранных миссий и посольств находятся в долгосрочных командировках вместе с семьями. Эвакуация допускается в экстренных ситуациях, к которым относятся угрозы жизни, здоровью, безопасности данных лиц.

Накануне газета The New York Times опубликовала статью о том, что Россия якобы начала эвакуировать своих дипломатов из Украины. В Министерстве внутренних дел РФ опровергли эту информацию и сообщили, что российское посольство в Киеве работает в штатном режиме.

В МИД Украины также сообщили, что не получали от российской стороны сведений об эвакуации дипломатов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что, несмотря на провокации и агрессивные выходки со стороны радикалов, загранучреждения России на Украине работают штатно. Американские СМИ утратили культуру проверки публикуемых данных, добавила дипломат.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал давать дополнительных комментариев в связи с публикацией газеты, отметив, что МИД дал все необходимые оценки данной статье.

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