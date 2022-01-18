Киргизия перешла на цифровой акциз алкогольной и табачной продукции

Кабмин Киргизии принял постановление «О проведении пилотного проекта по цифровому администрированию акцизного налога». Об этом стало известно 18 января.

Таким образом, Киргизия стала первой страной среди участниц ЕАЭС, которая приняла решение перейти на цифровой акциз и отказаться от бумажных марок в табачной и алкогольной отраслях.

В частности, предлагается внедрить механизм цифрового администрирования акцизного налога через нанесение на алкогольную и табачную продукции средств идентификации.

Пилотный проект реализует компания «Аймарк» — дочернее предприятие Центра развития перспективных технологий (оператор маркировки товаров).

«На территории Кыргызстана с 1 июля 2021 года действует обязательная маркировка сигарет и алкогольной продукции. С учетом действующей прослеживаемости товаров правительством республики было принято решение с помощью данных системы маркировки перейти на полную автоматизацию учета сборов акцизов, что, в свою очередь, позволит исключить вброс на рынок нелегальной продукции. Данная инициатива позволит бизнесу отказаться от бумажных марок и снизить операционные и финансовые расходы предприятий на приобретение и нанесение акцизных марок. На сегодняшний день вопрос о переходе на цифровой акциз также рассматривается в России», — отмечает генеральный директор Центра развития перспективных технологий Андрей Кириллов.

В декабре премьер-министр России Михаил Мишустин внес изменения в постановление № 27 от 26 января 2010 года, согласно которым запрещается выдача специальных (акцизных) марок для табачной продукции без регистрации производителей в системе «Честный знак».

С 1 июля 2021 года вступил в России силу запрет на продажу немаркированной альтернативной табачной продукции. Таким образом, табачный рынок стал первым в России, где была протестирована маркировка продукции цифровыми кодами — Data Matrix. Также была установлена минимальная цена табачной продукции в рознице, внедрен обеспечительный механизм в виде банковской гарантии по акцизам при приобретении специальных марок.

Пилотный проект по маркировке сигарет и папирос проходил в стране с января 2018 года.