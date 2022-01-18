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Киргизия перешла на цифровой акциз алкогольной и табачной продукции
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Киргизия перешла на цифровой акциз алкогольной и табачной продукции

Киргизия первой из стран ЕАЭС перешла на цифровой акциз алкогольной и табачной продукции
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Кабмин Киргизии принял постановление «О проведении пилотного проекта по цифровому администрированию акцизного налога». Об этом стало известно 18 января.

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Таким образом, Киргизия стала первой страной среди участниц ЕАЭС, которая приняла решение перейти на цифровой акциз и отказаться от бумажных марок в табачной и алкогольной отраслях.

В частности, предлагается внедрить механизм цифрового администрирования акцизного налога через нанесение на алкогольную и табачную продукции средств идентификации.

Пилотный проект реализует компания «Аймарк» — дочернее предприятие Центра развития перспективных технологий (оператор маркировки товаров).

«На территории Кыргызстана с 1 июля 2021 года действует обязательная маркировка сигарет и алкогольной продукции. С учетом действующей прослеживаемости товаров правительством республики было принято решение с помощью данных системы маркировки перейти на полную автоматизацию учета сборов акцизов, что, в свою очередь, позволит исключить вброс на рынок нелегальной продукции. Данная инициатива позволит бизнесу отказаться от бумажных марок и снизить операционные и финансовые расходы предприятий на приобретение и нанесение акцизных марок. На сегодняшний день вопрос о переходе на цифровой акциз также рассматривается в России», — отмечает генеральный директор Центра развития перспективных технологий Андрей Кириллов.

В декабре премьер-министр России Михаил Мишустин внес изменения в постановление № 27 от 26 января 2010 года, согласно которым запрещается выдача специальных (акцизных) марок для табачной продукции без регистрации производителей в системе «Честный знак».

С 1 июля 2021 года вступил в России силу запрет на продажу немаркированной альтернативной табачной продукции. Таким образом, табачный рынок стал первым в России, где была протестирована маркировка продукции цифровыми кодами — Data Matrix. Также была установлена минимальная цена табачной продукции в рознице, внедрен обеспечительный механизм в виде банковской гарантии по акцизам при приобретении специальных марок.

Пилотный проект по маркировке сигарет и папирос проходил в стране с января 2018 года.

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