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Эксперт оценил вероятность отмены оборотного штрафа Meta

Эксперт в сфере IT Самойленко оценил вероятность отмены оборотного штрафа Meta
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Вероятнее всего, Meta Platforms (Facebook) не удастся снизить размер назначенного в России штрафа или отменить его. Такое мнение во вторник, 18 января, в беседе с «Известиями» выразил управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко.

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Эксперт подчеркнул, что оборотные штрафы, которые получали международные компании, неоднократно нарушавшие российское законодательство, уже повлияли на их деятельность в России. Так, Meta и Google собираются открывать свои представительства в РФ стране и регистрировать их в соответствии с российскими законами.

«Таким образом, требования о «приземлении» на международные корпорации все же подействовали. Что касается удаления запрещенного контента, то это требование также в рамках мировой законодательной практики. Почему соцсети и поисковые системы, базирующиеся в США, но получающие доход в том числе в России, должны эти требования игнорировать?» — подчеркнул Самойленко.

Эксперт выразил мнение, что на финансовых показателях корпораций штрафы не сильно отразятся, так как 5% от оборота, полученного в России, — это немного, максимальный размер штрафа мог составить 15%.

«Вероятнее всего, компании не удастся снизить размер штрафа или добиться его отмены. Такие действия со стороны судебной системы РФ стали сильным примером того, что нарушать российские законы нельзя никому. И отступать отечественная юридическая система в данном деле будет вряд ли», — заключил Самойленко.

Ранее в этот день Meta оспорила назначение ей оборотного штрафа в России. Отмечалось, что на постановление мирового судьи поступила жалоба от представителя Meta Platforms Inc. О дате рассмотрения указанной жалобы в судебном заседании будет сообщено дополнительно, подчеркнули в суде.

24 декабря мировой суд в Москве оштрафовал Meta Platforms за неудаление запрещенной в РФ информации. Размер оборотного штрафа составил почти 2 млрд рублей. Также суд постановил оштрафовать компанию Google на 7,2 млрд рублей за отказ удалить контент. Как следует из документов судебных решений, утвержденные оборотные штрафы составили 5% от годового дохода данных компаний.

Сенатор Алексей Пушков указывал, что решение суда является следствием постоянной политики уклонения компаниями от исполнения законов РФ. При таких условиях введение оборотных штрафов в отношении Meta и Google было неизбежно, подчеркнул он.

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