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Эксперт прокомментировал жалобу Meta на оборотный штраф в России

Эксперт Катков прокомментировал жалобу Meta на назначение оборотного штрафа в России
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Meta Platforms (Facebook) может обжаловать судебный акт в вышестоящих инстанциях вплоть до Верховного суда, однако это не будет иметь практического смысла, считает владелец юридической компании KIP LegalTech, член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Павел Катков.

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«Meta может обжаловать судебный акт в судах вышестоящих инстанций вплоть до Верховного суда. Не думаю, что это будет иметь большой практический смысл: скорее всего, судебный акт устоит. Однако этим компания можно немного потянуть время, а главное — отчитаться перед акционерами и инвесторами, что они to do their best, то есть сделали все возможное в этой ситуации», — объяснил он «Известиям».

18 января Meta оспорила назначение ей оборотного штрафа в России. Отмечалось, что на постановление мирового судьи поступила жалоба от представителя Meta Platforms Inc.

24 декабря мировой суд в Москве оштрафовал Meta Platforms за неудаление запрещенной в РФ информации. Размер оборотного штрафа составил почти 2 млрд рублей. Также суд постановил оштрафовать компанию Google на 7,2 млрд рублей за отказ удалить контент. Как следует из документов судебных решений, утвержденные оборотные штрафы составили 5% от годового дохода данных компаний.

Член Совета Федерации Алексей Пушков указывал, что решение суда является следствием постоянной политики уклонения компаниями от исполнения законов РФ. При таких условиях введение оборотных штрафов в отношении Meta и Google было неизбежно, подчеркнул он.

В свою очередь зампред Совета по развитию цифровой экономики Ирина Рукавишникова в беседе с «Известиями» отметила, что введение оборотных штрафов в отношении зарубежных IT-гигантов стало вынужденной мерой со стороны России. Она пояснила, что ранее компаниям назначали обычные фиксированные штрафы, которые оставались незаметным убытком при многомиллиардном долларовом доходе. В результате IT-гиганты продолжали нарушать законодательство РФ.

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