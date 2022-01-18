Эксперт назвал несвоевременной «подготовку» в ЕС удара по «Газпрому»

В условиях высоких цен на газ, уголь и электроэнергию ссориться с главным поставщиком газа в ЕС — не самое разумное для европейцев. Такое мнение «Известиям» выразил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович, комментируя статью американского издания The Politico, в которой говорится о подготовке в ЕС удара по «Газпрому» в нескольких направлениях.

Материал вышел ранее в январе. Согласно данным газеты, так называемый удар по российской компании с целью вынудить ее изменить поведение на рынке готовят руководство Еврокомиссии (ЕК) и Международного энергетического агентства (МЭА). «Газпром», как отмечается в статье, обвиняют в дефиците топлива в Европе, хотя сам холдинг уверяет, что исполняет все договоренности по поставкам.

Кроме того, в ЕК обвиняют Россию в искусственном завышении спроса на газ, о чем заявила Маргрет Вестагер, заместитель главы Еврокомиссии, еврокомиссар по антимонопольным делам, на пресс-конференции организации 13 января. При этом в декабре прошлого года Вестагер заявляла, что пока нет оснований заводить антимонопольное расследование в отношении «Газпрома».

Теперь же, как уточнялось, в ЕС якобы хотят предъявить российской энергокомпании официальное обвинение в монополизме и манипуляциях со стоимостью газа, а также помешать запуску трубопровода «Северный поток – 2».

Митрахович назвал европейских политиков творческими людьми, которые могут по-разному интерпретировать собственное право в ту сторону, которая им выгодна. Он допустил, что в ЕС действительно могут начать антимонопольные расследование. При этом эксперт выразил уверенность, что это произойдет не в ближайшее время, по крайней мере не до конца отопительного сезона.

«Да и потом тоже на самом деле не так это просто будет сделать. Условно говоря, там потребление меньше, но надо же заполнять хранилища на новую зиму. Поэтому пока я бы не сказал, что это какая-то супербольшая угроза», — сказал он.

Митрахович также подчеркнул, что юридических оснований для такого расследования у ЕС нет, так как «Газпром» выполняет все свои обязательства по долгосрочным контрактам. Вдобавок к этому он напомнил, что недавно сообщалось о том, что США спрашивали у нескольких международных энергетических компаний, смогут ли они обеспечить поставки газа в Европу в необходимом количестве, если Россия прекратит поставки. Как писало 15 января агентство Reuters со ссылкой на свой источник, компании сообщили представителям американского правительства, что мировой экспорт газа очень ограничен, и доступного газа слишком мало, чтобы заменить большие объемы из России.

«Поэтому я бы не впадал здесь в панику из-за подобного рода публикаций Politico и высказываний госпожи Вестагер», — почеркнул он.

15 января политолог, заведующий кафедрой политологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «Известиями» рассказал, что «Газпром» перевыполняет свои обязательства по поставкам газа в Европу. Он выразил мнение, что европейские страны сами же повышают цену на газ, отказываясь сертифицировать «Северный поток – 2».

Ранее в январе «Известия» писали, что в наступившем году из-за аномально теплой погоды в Европе подешевел газ. Фьючерсы на этот продукт в начале 2022-го оказались на отметке $800 за 1 тыс. куб. м и в первую неделю января закрепились на уровне $1000. Эксперты отмечали, что зима еще не закончилась и цены по-прежнему остаются на достаточно высоком уровне. Но с запуском «Северного потока – 2» котировки могут вернуться к уровням первой половины прошлого года, указывали специалисты.

В конце декабря российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия готова увеличивать поставки газа в Европу, но для этого нужно подписание долгосрочных контрактов.