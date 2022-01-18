ГД приняла во II чтении законопроект о пожизненном сроке для педофилов

Госдума приняла на пленарном заседании во вторник, 18 января, во втором чтении законопроект о пожизненном сроке лишения свободы для педофилов.

Проект предлагает распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы за повторные преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Кроме того, в законопроекте предлагается расширить применение пожизненного срока на случаи совершения преступления в отношении двух и более детей, а также на случаи, когда указанное преступление совершено вместе с другим тяжким или особо тяжким преступлением.

Поправки предложено внести в ст. УК РФ 131 «Изнасилование» и 132 «Насильственные действия сексуального характера».

Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале, что совет ГД принял решение включить в повестку пленарного заседания во вторник, 18 января, законопроект о пожизненном заключении для педофилов для рассмотрения его во втором чтении.

«В случае принятия этого законопроекта во втором чтении мы незамедлительно сможем рассмотреть его в итоговом, третьем», — сообщил Володин.

Законопроект внесли в Госдуму партия «Единая Россия» и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета политсилы Андрей Турчак 10 сентября 2021 года. 21 декабря Госдума в первом чтении приняла законопроект.