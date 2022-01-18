Больная бешенством собака напала на хозяйку в Рязанской области

В Сараевском районе Рязанской области планируют установить карантин по бешенству. Больная собака покусала хозяйку.

Инцидент произошел в сере Кривском. По словам местной жительницы, она заметила, что ее питомец ведет себя агрессивно. Через некоторое время собака укусила женщину за ногу, пишет РИА «7 новостей».

Животное было изолировано на ветеринарной станции и скончалось через три дня после нападения. В ходе исследования специалисты установили, что собака болела бешенством.

На территории села будут проведены работы по ликвидацию очага заболевания и профилактические мероприятия.

Ранее сообщалось, что карантин по бешенству ввели в двух селах Саратовской области. Заболевание выявили у куницы и кошки.