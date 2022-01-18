Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Пушков назвал преждевременными прогнозы о распространении «Омикрона»
Авто
Европейские продажи автомобилей в 2021 году снизились на 1,5%
Общество
В МГУ назвали уникальным случай девятилетней студентки Тепляковой
Мир
Киргизия перешла на цифровой акциз алкогольной и табачной продукции
Мир
Песков прокомментировал передачу Украине британского противотанкового оружия
Политика
ГД приняла в III чтении закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов
Общество
Путин провел встречу с главой Минкультуры Любимовой
Экономика
Проведение Российского инвестфорума в Сочи перенесли из-за коронавируса
Авто
В ГИБДД напомнили об опасности остановки на МКАД
Общество
Мишустин поручил нарастить объемы тестирования на коронавирус

Больная бешенством собака напала на хозяйку в Рязанской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сараевском районе Рязанской области планируют установить карантин по бешенству. Больная собака покусала хозяйку.

Инцидент произошел в сере Кривском. По словам местной жительницы, она заметила, что ее питомец ведет себя агрессивно. Через некоторое время собака укусила женщину за ногу, пишет РИА «7 новостей».

Животное было изолировано на ветеринарной станции и скончалось через три дня после нападения. В ходе исследования специалисты установили, что собака болела бешенством.

На территории села будут проведены работы по ликвидацию очага заболевания и профилактические мероприятия.

Ранее сообщалось, что карантин по бешенству ввели в двух селах Саратовской области. Заболевание выявили у куницы и кошки.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022