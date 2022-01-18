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Европейские продажи автомобилей в 2021 году снизились на 1,5%

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Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам 2021 года снизились на 1,5% и составили 11 млн 774 тыс. 885 машин. Об этом 18 января сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Евросоюзе в 2021 году продал Volkswagen — 1 млн 274 тыс. 137 машин (–6,2%). На второе место вышел Peugeot с показателем 724 383 автомобиля (–2,3%). Третью строчку занимает Toyota, реализовавшая 712 574 машины (+10,2%).

Замыкают пятерку лидеров BMW (682 895 ед., +1,2%) и Renault (678 736 ед., −17,1%).

29 октября стало известно, что с 2014 по 2021 год общее количество моделей новых легковых и легких коммерческих автомобилей, официально продаваемых в России, сократилось на 32%.

Так, если семь лет назад количество предлагаемых дистрибьюторами моделей автомобилей составляло 442, то в 2021-м оно снизилось до 299. Таким образом, за прошедшие семь лет российский авторынок покинули 143 модели.

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