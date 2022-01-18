Депутат от Мальты избрана спикером Европарламента

Депутат от Мальты Роберта Метсола 18 января была избрана спикером Европарламента.

11 января стало известно о смерти председателя Европарламента Давида Сассоли. Он скончался из-за осложнений, вызванных нарушениями в работе иммунной системы.

Давид Сассоли — итальянский журналист, политик, председатель Европейского парламента с 2019 года. В 2009 году был избран в Европарламент (ЕП) от Демократической партии (ДП). 17 июня 2009 года стал главой делегации ДП в Европарламенте. В 2014 году переизбран в ЕП, в июле того же года избран заместителем председателя Европарламента (в 2017 году переизбран). 3 июля 2019 года стал председателем Европарламента.

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