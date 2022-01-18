В Краснодарском крае пьяная компания пытала полицейского и его друга в лесу

В Краснодарском крае четверо людей вывезли полицейского и его друга в лес, где избивали и пытали. Об этом «Известиям» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По предварительной информации, правоохранитель и его товарищ случайно наткнулись на пьяную компанию. Злоумышленники избили их, раздели и пытали. Кроме того, полицейского заставляли переплывать реку.

Пострадавшие были госпитализированы. Полицейский находится в тяжелом состоянии, у него проломлена голова, а у его друга ампутированы пальцы.

Трое подозреваемых задержаны, в настоящий момент ищут четвертого.

30 декабря стало известно, что в Иваново возбуждено уголовное дело в отношении четырех подростков, которые избили сотрудников полиции при исполнении. Всех несовершеннолетних задержали.

Следствие установило, что 28 декабря полицейские по звонку прибыли на место происшествия, где подростки пытались похитить аккумулятор из автомобиля. Инспекторы начали преследовать несовершеннолетних и настигли их в районе улицы Лежневская.

В СУ СК РФ по региону добавили, что «будучи недовольными законными действиями полицейских по выяснению обстоятельств произошедшего, подростки поочередно нанесли им несколько ударов по различным частям тела».