Пьяный полицейский попал в ДТП в Алтайском крае

В Алтайском крае проводят проверку по факту дорожной аварии с участием сотрудника полиции. Инцидент произошел в селе Быстрый Исток, сообщает «КП-Барнаул».

Около полуночи 16 января 35-летний мужчина на Lada Priora не справился с управлением и врезался в ограждение пешеходной дорожки. Водителя госпитализировали с рваными ранами на лице. Установлено, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина работает техником-криминалистом межрайонного отдела ЭКЦ. В региональном МВД подтвердили информацию, пишет altapress.ru. После проверки мужчину могут уволить из органов полиции по отрицательным мотивам.

Как стало известно в конце декабря, во Владивостоке перед судом предстанет бывший полицейский, обвиняемый в нарушении правил дорожного движения: он сбил 62-летнюю женщину, которая позже скончалась. По версии следствия, 13 сентября 2021 года обвиняемый, управляя служебным автомобилем, вблизи улицы Спиридонова при въезде на нерегулируемый пешеходный переход не уступил дорогу пешеходам.