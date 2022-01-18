Сын судьи в Москве предстанет перед судом по делу об организации четырех убийств

Сын судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат обвиняется в организации четырех убийств, он предстанет перед судом. Об этом 18 января сообщает Telegram-канал 112.

Уточняется, что сначала 20-летний Николай Кондрат заказал своему другу убийство водителя Кирилла Игитханяна. Тело мужчины со множественными ножевыми ранениями нашли в Подмосковье. Три других убийства удалось предотвратить.

Расследование по уголовного делу о заказном убийстве было завершено. Фигурантами проходят Кондрат и его сообщник.

«В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33 п «з» ч. 2 ст.105 УК РФ (организация убийства по найму), ч. 1 ст. 30 ч. 3 ст. 30 пп. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация и приготовление к убийству двух и более лиц по найму), ч. 3 ст. 33 ч. 2 ст.325 УК РФ (организация похищения у гражданина паспорта) и ч.1 ст.167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества), ч. 5 ст.33 п. «з» ч. 2 ст.105 УК РФ (пособничество в убийстве по найму)», — говорится в сообщении Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) РФ по Московской области.

В СУ СК РФ по Подмосковью отметили, что в отношении третьего обвиняемого уголовное дело было выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения. Приговором суда он признан виновным и приговорен к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В ноябре 2021 года уголовное дело возбуждено в отношении самой судьи Кондрат. Ей вменяют посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, за это предусмотрено наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.

28 сентября судьи арбитражного суда Москвы признали законным уголовное преследование Кондрат, она была лишена судейской неприкосновенности. Также Елена и ее муж, бывший заместитель генерального прокурора Иван Кондрат, якобы пытались оказывать давление на следствие по делу сына Николая.