Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Интернет
В Минцифры предложили оснастить компьютеры Lenovo, HP и Acer процессорами РФ
Интернет
Meta оспорила назначение оборотного штрафа за неудаление контента
Мир
В МИД Украины не знают про эвакуацию российских дипломатов из Киева
Экономика
Индекс Мосбиржи упал ниже 3500 пунктов впервые с апреля 2021 года
Экономика
В Госдуме заявили о нулевой вероятности отключения России от SWIFT
Происшествия
Тигр вышел к людям в Приморье
Наука
Ученые предупредили Европу о наступлении двойной эпидемии
Армия
ВС РФ начали прибывать в Белоруссию для проверки сил реагирования
Наука
Ученые считают последствия COVID-19 опаснее болезни Альцгеймера
Происшествия
Туриста накрыло лавиной на Камчатке

Сын судьи в Москве предстанет перед судом по делу об организации четырех убийств

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сын судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат обвиняется в организации четырех убийств, он предстанет перед судом. Об этом 18 января сообщает Telegram-канал 112.

«Не было претензий»: на Урале сбежавшего из-под домашнего ареста арестовали по делу об убийстве
Мужчина был судим за разбой и изнасилование, но ему смягчили меру пресечения

Уточняется, что сначала 20-летний Николай Кондрат заказал своему другу убийство водителя Кирилла Игитханяна. Тело мужчины со множественными ножевыми ранениями нашли в Подмосковье. Три других убийства удалось предотвратить.

Расследование по уголовного делу о заказном убийстве было завершено. Фигурантами проходят Кондрат и его сообщник.

«В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33 п «з» ч. 2 ст.105 УК РФ (организация убийства по найму), ч. 1 ст. 30 ч. 3 ст. 30 пп. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация и приготовление к убийству двух и более лиц по найму), ч. 3 ст. 33 ч. 2 ст.325 УК РФ (организация похищения у гражданина паспорта) и ч.1 ст.167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества), ч. 5 ст.33 п. «з» ч. 2 ст.105 УК РФ (пособничество в убийстве по найму)», — говорится в сообщении Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) РФ по Московской области.

В СУ СК РФ по Подмосковью отметили, что в отношении третьего обвиняемого уголовное дело было выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения. Приговором суда он признан виновным и приговорен к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В ноябре 2021 года уголовное дело возбуждено в отношении самой судьи Кондрат. Ей вменяют посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, за это предусмотрено наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.

28 сентября судьи арбитражного суда Москвы признали законным уголовное преследование Кондрат, она была лишена судейской неприкосновенности. Также Елена и ее муж, бывший заместитель генерального прокурора Иван Кондрат, якобы пытались оказывать давление на следствие по делу сына Николая.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022