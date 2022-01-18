«Учителя года» открывают школу для педагогов России

В России стартует онлайн-проект для педагогов со всей страны «Высшая лига». Победители, призеры, лауреаты, финалисты и участники Всероссийского конкурса «Учитель года» проводят открытые занятия с педагогами и делятся секретами мастерства. Встречи организует Фонд новых форм развития образования при поддержке Министерства просвещения РФ. Партнерами проекта стали мультимедийный исторический парт «Россия — Моя история», сетевое издание «Учительская газета», Общероссийский профсоюз образования, общероссийская общественная организация лидеров образования «Учитель года».

Занятия проводятся два раза в месяц начиная с 19 января. В этом году состоятся онлайн-встречи с абсолютными победителями конкурса разных лет. Обладатели «Большого Хрустального пеликана» проведут мастер-классы и ответят на вопросы слушателей.

«Фонд новых форм развития образования в 2021 году стал оператором ведущих конкурсов профессионального мастерства для педагогов и воспитателей, одним из которых был «Учитель года России». Чтобы помочь будущим конкурсантам правильно подготовиться к этому соревнованию, мы открываем «Высшую лигу» — школу тех, кто уже получил своего «Хрустального пеликана», для тех, кто только вступает на этот путь. Это уникальный проект, в котором учителя смогут познакомиться с методиками и интересными находками участников и победителей Всероссийского конкурса «Учитель года России», — рассказала генеральный директор Фонда новых форм развития образования Юлия Пономарева.

Темами первого полугодия в проекте «Высшая лига» станут «Метапредметность как основа современного урока», «Три кита педагогики учителя XXI века», «История учительского успеха».

«Проект «Высшая лига» — это своего рода обмен опытом внутри педагогического сообщества. Те, кто получил оценку педагогического сообщества, зарекомендовал себя как высококлассный специалист не только в преподавании своего предмета, но и в решении задач современного образования, на примере личных кейсов будут рассказывать о профессиональных победах. Мы приглашаем присоединиться к проекту всех желающих — и опытных учителей, и студентов педагогического вуза, и школьников, которые хотят связать свою жизнь с педагогикой. Каждый участник почерпнет для себя полезную и нужную информацию», — отмечает координатор проекта, учитель музыки, абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России – 1992», кандидат педагогических наук Артур Заруба.

Участие бесплатное. Все материалы курса будут доступны на сайте методического центра «Россия — Моя история». Занятия будут транслироваться на YouTube-канале проекта, а записи размещаться на сайте. С преподавателями школы и расписанием занятий можно ознакомиться по ссылке.