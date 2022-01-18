В Госдуме рассказали о выполнении поручений из послания президента

В 2021 году Госдума выполнила 80,4% поручений президента РФ Владимира Владимира Путина в рамках послания к Федеральному Собранию. Об этом заявил во вторник, 18 января, председатель государственной думы Вячеслав Володин на открытии весенней сессии.

«Из 51 пункта плана законодательного обеспечения реализации послания 2021 года выполнен 41» — отметил Володин.

По словам политика, работа по невыполненным пунктам продолжается. В первом чтении уже приняты шесть законопроектов. На сегодняшний день идет поправки согласовываются. Кроме того, еще четыре законопроекта находятся в стадии разработки.

Новое послание Путина Федеральному собранию может быть оглашено после января. Об этом «Известиям» сообщили 14 января в пресс-службе Кремля. Кроме того, источник «Известий» в парламенте допускает, что обращение президента к депутатам Госдумы и сенаторам может состояться в феврале. Пройдет ли оно в очном формате, как в 2021 году, пока неизвестно.

13 января председатель Госдумы рассказал в своем Telegram-канале, что в парламенте идет активное обсуждение приоритетных законопроектов, которые будут рассматриваться Государственной Думой до 1 февраля. Володин отметил, что в приоритетном порядке необходимо рассмотреть законопроект о пожизненном заключении педофилов.

В прошлом году в ходе оглашения послания Федеральному собранию Путин сделал акцент на социальные темы, предложив множество мер по поддержке российских семей с детьми.

Тогда Путин поручил с 1 июля 2021 года обеспечить ежемесячную выплату семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет в размере 1/2 величины прожиточного минимума ребенка, который проживает в семьях с единственным родителем или семьях, имеющих право на получение алиментов и не получающих их.

Обеспечение ежемесячной выплаты в размере 1/2 величины прожиточного минимума трудоспособного населения беременным женщинам, в случае если срок их беременности составляет шесть и более недель. Для получения выплаты россиянкам необходимо состоять на учете в медицинских организациях с ранних сроков беременности, а размер среднедушевого дохода их семьи не должен превышать величины прожиточного минимума на душу населения в регионе.

Кроме того, согласно поручению Путина, кабинет министров должен обеспечить к 2024 году ежедневное и круглосуточное предоставление большинства государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан