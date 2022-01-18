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Минпромторг получил две заявки на специнвестконтракт на электромобили

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Минпромторг России завершил сбор конкурсных заявок на заключение специального инвестиционного контракта (СПИКа) для производства электромобилей. Об этом 18 января сообщила пресс-служба министерства.

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Заявки подали два претендента — ООО «Моторинвест» (Липецкая область) и ООО «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» (Санкт-Петербург).

Отмечается, что СПИК предполагает внедрение или разработку и внедрение технологии производства экологически чистых городских транспортных средств на базе тяговых двигателей.

В декабре глава Минпромторга Денис Мантуров анонсировал подачу первых заявок на СПИК. На первом этапе предполагается организация производства электрических автомобилей в режиме SKD, то есть сварка, окраска и сборка. В будущем локализация должна быть углублена.

20 мая член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев заявил, что распространению электромобилей в России главным образом мешает их дороговизна.

При этом, по словам депутата, если бы электрокары стоили дешевле, россияне активно покупали бы их, даже несмотря на отсутствие инфраструктуры, в первую очередь заправок. Он подчеркнул, что находчивые граждане стали бы заряжать свои электромобили прямо во дворе, протянув удлинитель из окна квартиры.

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