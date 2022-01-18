Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Интернет
В Минцифры предложили оснастить компьютеры Lenovo, HP и Acer процессорами РФ
Интернет
Meta оспорила назначение оборотного штрафа за неудаление контента
Мир
В МИД Украины не знают про эвакуацию российских дипломатов из Киева
Экономика
Индекс Мосбиржи упал ниже 3500 пунктов впервые с апреля 2021 года
Экономика
В Госдуме заявили о нулевой вероятности отключения России от SWIFT
Происшествия
Тигр вышел к людям в Приморье
Наука
Ученые предупредили Европу о наступлении двойной эпидемии
Армия
ВС РФ начали прибывать в Белоруссию для проверки сил реагирования
Наука
Ученые считают последствия COVID-19 опаснее болезни Альцгеймера
Происшествия
Туриста накрыло лавиной на Камчатке

В Минцифры предложили оснастить компьютеры Lenovo, HP и Acer процессорами РФ

В Минцифры предложили наделить компьютеры Lenovo, HP и Acer российскими процессорами
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минцифры России предложило производителям компьютерной техники Lenovo, HP и Acer подготовиться к выпуску ноутбуков с российскими процессорами. Об этом сообщает во вторник, 18 января, «Коммерсант» со ссылкой на протокол заседания ведомства с зарубежными производителями электроники от 15 декабря 2021 года.

Подозрительный чип: технику на иностранных процессорах хотят признать российской
Возможность дальнейшего использования зарубежного оборудования для властей и госкомпаниий могут оставить

Речь идет о партии в 50 тыс. локализованных устройств, то есть они будут распространены только по территории России. Их планируется произвести до конца 2022 года. При этом в Минцифры сообщили, что промышленное производство запланировано на 2023 год. Там рассказали, что зарубежные производители используют в том числе процессоры архитектуры ARM, которые разрабатываются и в РФ.

Из протокола заседания следует, что чиновники обсуждают с руководством ООО «Леново Глобал Технолоджи Раша» выпуск партии ноутбуков, которые будут работать на процессорах российских разработчиков электронной компонентной базы. Источники издания, близкие к обсуждению инициативы, заявили, что речь идет о «Байкал Электроникс».

Согласно протоколу, представители Lenovo выразили готовность к диалогу, направленному на «повышение темпов локализации производства компании».

В Lenovo и HP отказались комментировать диалог с российскими властями. В «Байкал Электроникс» допускают участие в эксперименте.

Acer изучает возможности локализации производства продукции в стране, заявил газете генеральный директор компании в России Дмитрий Кравченко.

По его словам, ускорению процесса импортозамещения аппаратного обеспечения вычислительной техники способствовало бы «принятие проекта постановления о критериях отнесения в реестр отечественного «железа» на основе обновленной балльной системы», продвигаемое Минпромторгом.

В ближайшее время в Минцифры должно состояться обсуждение эксперимента с представителями российских операционных систем, вычислительной техники и крупнейших розничных сетей, отмечается в протоколе совещания.

В начале августа 2021 года стало известно, что Минпромторг подготовил методику оценки проектов для предоставления субсидии на создание российскими компаниями электронной компонентной базы (ЭКБ) и модулей на ее основе. Ведомство собирается ввести балльную систему для оценки компаний, участвующих в конкурсе на субсидии из федерального бюджета. Продукцию, претендующую на финансирование, оценят по ряду критериев: рыночная перспективность, экспортный потенциал, конкурентоспособность, научно-техническая перспективность, наличие у организации научно-технического и технологического задела, возможности производства продукции и финансово-экономической эффективности.

23 августа СМИ писали, что крупнейшие на российском рынке производители вычислительной техники поддержали проект развития отечественной микроэлектроники. Они видят в нем успешное решение задачи импортозамещения. Проект вводит обязанность применения российских процессоров для серверов, систем хранения данных и компьютеров в госсекторе с 1 января 2023 года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022