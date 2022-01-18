Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Интернет
В Минцифры предложили оснастить компьютеры Lenovo, HP и Acer процессорами РФ
Интернет
Meta оспорила назначение оборотного штрафа за неудаление контента
Мир
В МИД Украины не знают про эвакуацию российских дипломатов из Киева
Экономика
Индекс Мосбиржи упал ниже 3500 пунктов впервые с апреля 2021 года
Экономика
В Госдуме заявили о нулевой вероятности отключения России от SWIFT
Происшествия
Тигр вышел к людям в Приморье
Наука
Ученые предупредили Европу о наступлении двойной эпидемии
Армия
ВС РФ начали прибывать в Белоруссию для проверки сил реагирования
Наука
Ученые считают последствия COVID-19 опаснее болезни Альцгеймера
Происшествия
Туриста накрыло лавиной на Камчатке

Программа «Наука и техника» стартует на РЕН ТВ 22 января

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Телеканал РЕН ТВ в субботу, 22 января, покажет первый выпуск программы «Наука и техника». Зрителей познакомят с интересными современными разработками в передовых научных сферах.

Так, авторы проекта расскажут о новых прорывах в сфере искусственного интеллекта. Кроме того, зрители узнают о разработке, которая позволяет человеку дышать под водой. Изобретение уже активно используется на животных — РЕН ТВ покажет ставших амфибиями хомяков и собак. При этом подробности работы над находками раскроют сами ученые.

Старший научный сотрудник Института физики твердого тела РАН Александр Черненко отметил, что анонсированная программа станет полезной и познавательной.

Тариф «Подъемный»: цены на интернет и ТВ в России собираются повысить на 10%
В чем причины нового возможного скачка

«В нашем очень быстро меняющемся мире наука и техника является как бы двигателем, двигателем этих изменений, и люди должны по крайней мере представлять, что происходит на крайних рубежах науки и техники. Это очень полезная программа сама по себе, и она должна развиваться, она должна информировать людей о новых направлениях в отраслях науки и техники», — подчеркнул он.

Ведущим программы стал Михаил Борзенков, который способен объяснять простым языком даже самые сложные явления. При этом для полного погружения в ту или иную тему телеведущий сам будет ставить эксперименты.

РЕН ТВ покажет первый выпуск «Науки и техники» в субботу в 12:00 по мск.

Днем ранее автор телевизионного проекта Екатерина Авалиани рассказала о его особенностях. По ее словам, это не простая документальная программа. Она наполнена обилием спецэффектов и шоу. «Науку и технику» снимали в разных странах, а заинтересованные в проекте иностранные компании оказывали непосредственную помощь в его реализации.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022