Программа «Наука и техника» стартует на РЕН ТВ 22 января

Телеканал РЕН ТВ в субботу, 22 января, покажет первый выпуск программы «Наука и техника». Зрителей познакомят с интересными современными разработками в передовых научных сферах.

Так, авторы проекта расскажут о новых прорывах в сфере искусственного интеллекта. Кроме того, зрители узнают о разработке, которая позволяет человеку дышать под водой. Изобретение уже активно используется на животных — РЕН ТВ покажет ставших амфибиями хомяков и собак. При этом подробности работы над находками раскроют сами ученые.

Старший научный сотрудник Института физики твердого тела РАН Александр Черненко отметил, что анонсированная программа станет полезной и познавательной.

«В нашем очень быстро меняющемся мире наука и техника является как бы двигателем, двигателем этих изменений, и люди должны по крайней мере представлять, что происходит на крайних рубежах науки и техники. Это очень полезная программа сама по себе, и она должна развиваться, она должна информировать людей о новых направлениях в отраслях науки и техники», — подчеркнул он.

Ведущим программы стал Михаил Борзенков, который способен объяснять простым языком даже самые сложные явления. При этом для полного погружения в ту или иную тему телеведущий сам будет ставить эксперименты.

РЕН ТВ покажет первый выпуск «Науки и техники» в субботу в 12:00 по мск.

Днем ранее автор телевизионного проекта Екатерина Авалиани рассказала о его особенностях. По ее словам, это не простая документальная программа. Она наполнена обилием спецэффектов и шоу. «Науку и технику» снимали в разных странах, а заинтересованные в проекте иностранные компании оказывали непосредственную помощь в его реализации.