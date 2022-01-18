Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Интернет
В Минцифры предложили оснастить компьютеры Lenovo, HP и Acer процессорами РФ
Интернет
Meta оспорила назначение оборотного штрафа за неудаление контента
Мир
В МИД Украины не знают про эвакуацию российских дипломатов из Киева
Экономика
Индекс Мосбиржи упал ниже 3500 пунктов впервые с апреля 2021 года
Экономика
В Госдуме заявили о нулевой вероятности отключения России от SWIFT
Происшествия
Тигр вышел к людям в Приморье
Наука
Ученые предупредили Европу о наступлении двойной эпидемии
Армия
ВС РФ начали прибывать в Белоруссию для проверки сил реагирования
Наука
Ученые считают последствия COVID-19 опаснее болезни Альцгеймера
Происшествия
Туриста накрыло лавиной на Камчатке

В WhatsApp появится функция рисования на фото

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В мессенджере WhatsApp появится новая функция, которая даст пользователям возможность рисовать. Об этом сообщил портал WABetainfo.

Защитный механизм: какие мессенджеры могут заменить WhatsApp
Telegram и Signal заявили о резком росте числа пользователей

В обновленной бета-версии приложения были обнаружены инструменты для рисования. Так, во встроенном фоторедакторе появятся «карандаши» — с их помощью можно будет делать рисунки на снимках и видео, меняя цвет и размер линии.

Также в мессенджере может появиться инструмент для размытия снимков — с его помощью можно будет скрывать отдельные фрагменты фотографии перед отправкой.

Пока новые инструменты доступны для устройств с операционной системой Android в версии 2.22.3.5. В этой же версии мессенджера появилась возможность оставлять «реакции» на сообщения, как в Telegram, Facebook и других соцсетях, добавляет «Газета.Ru».

С 14 декабря пользователи получат возможность предварительно прослушать свое голосовое сообщение перед отправкой.

Ранее, 7 декабря, основатель компании Meta Марк Цукерберг сообщил, что в WhatsApp появятся новые таймеры самоликвидации сообщений. Отмечалось, что благодаря этой опции пользователи смогут через выбранный ими период времени удалить любой текст из переписки с кем-либо автоматически.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022