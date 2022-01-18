В WhatsApp появится функция рисования на фото

В мессенджере WhatsApp появится новая функция, которая даст пользователям возможность рисовать. Об этом сообщил портал WABetainfo.

В обновленной бета-версии приложения были обнаружены инструменты для рисования. Так, во встроенном фоторедакторе появятся «карандаши» — с их помощью можно будет делать рисунки на снимках и видео, меняя цвет и размер линии.

Также в мессенджере может появиться инструмент для размытия снимков — с его помощью можно будет скрывать отдельные фрагменты фотографии перед отправкой.

Пока новые инструменты доступны для устройств с операционной системой Android в версии 2.22.3.5. В этой же версии мессенджера появилась возможность оставлять «реакции» на сообщения, как в Telegram, Facebook и других соцсетях, добавляет «Газета.Ru».

С 14 декабря пользователи получат возможность предварительно прослушать свое голосовое сообщение перед отправкой.

Ранее, 7 декабря, основатель компании Meta Марк Цукерберг сообщил, что в WhatsApp появятся новые таймеры самоликвидации сообщений. Отмечалось, что благодаря этой опции пользователи смогут через выбранный ими период времени удалить любой текст из переписки с кем-либо автоматически.