В мэрии Москвы рассказали о работе по ликвидации последствий снегопада

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков 17 января сообщил, что городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия сильного снегопада.

По его словам, за полтора дня в отдельных районах прирост снега составил до 14 см.

«По прогнозам синоптиков, сильный снегопад, который начался в воскресенье, 16 января, завершится сегодня во второй половине дня. Прирост свежевыпавшего снега за полтора дня местами составил до 14 см. В уборке задействовано более 90 тыс. рабочих и около 12 тыс. единиц техники», — сказал Бирюков, которого цитирует Telegram-канал комплекса городского хозяйства.

Заммэра уточнил, что в первую очередь ведется уборка ключевых транспортных магистралей, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд общественного транспорта, машин скорой помощи, оперативных и аварийных служб.

«В 11:00 приступили к очередному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой», — добавил Бирюков.

Ранее во вторник стало известно, что в трех аэропортах — во Внуково, Домодедово и Шереметьево — задержаны или отменены из-за непогоды более 40 рейсов.