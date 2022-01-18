Названы российские цены на новый Nissan Pathfinder

Компания Nissan объявила российские комплектации и цены нового Nissan Pathfinder. Первые автомобили поступят в салоны российских дилеров Nissan уже в феврале. Об этом 18 января сообщает пресс-служба бренда.

Автомобиль предлагается в четырех комплектациях: Business, High Tech, Top и Top Comfort. В базовой комплектации Вusiness автомобиль оснащен 18-дюймовыми легкосплавными дисками, мультимедийной системой с функциями Apple CarPlay и Android Auto. аудиосистемой с шестью динамиками, камерой заднего вида и круиз-контролем. Стоимость такой версии составляет 4 285 000 рублей.

Автомобиль в комплектации High Tech оснащается рейлингами на крыше, кожаными сиденьями, передними датчиками парковки, навигационной системой, беспроводной зарядкой для смартфонов, а также четырьмя USB-разъемами для пассажиров первого и второго ряда, датчиком определения усталости водителя, премиальной аудиосистемой Bose с одиннадцатью динамиками и электроприводом пятой двери, функцией мониторинга слепых зон, интеллектуальной системой остановки перед препятствием, а также системой кругового обзора. Стоимость Nissan Pathfinder в комплектации High Tech — 4 715 000 рублей.

В версию Top добавлены хромированные боковые молдинги, большая панорамная крыша с люком, отделка салона перфорированной кожей, электрорегулировка кресла переднего пассажира, а также функция памяти настроек для боковых зеркал заднего вида и рулевого колеса с электрорегулировкой положений. Цена на Nissan Pathfinder в комплектации Top стартует с отметки 4 955 000 рублей.

Новый Nissan Pathfinder в варианте Top Comfort, помимо прочего, обладает семиместным салоном и оборудован центральной портативной консолью между отдельными креслами второго ряда. Стоимость такой версии — 4 995 000 рублей.

19 октября сообщалось, что Nissan в 2025 году представит новый электрический кроссовер.

Автомобиль заменит в модельной гамме Nissan электрический хетчбэк Leaf. Машину построят на архитектуре CMF-EV, которая была разработана в качестве универсальной модульной платформы. Она призвана стать фундаментом для электрических транспортных средств будущего поколения, построенных всеми компаниями, входящими в альянс Renault — Nissan — Mitsubishi.